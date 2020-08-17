نتنياهو: التعاون مع الإمارات سيؤدي إلى نتائج مبهرة

أفاد رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأن التعاون مع الإمارات سيؤدي إلى نتائج مبهرة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في إرساء السلام، وفق قوله.

وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”: “ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف: “سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى”، مشيرا إلى أن “الاتفاقية مع دولة الإمارات ستسهم في إرساء السلام”.

ونوه بأن “الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، وأن تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا”.

وتابع: “تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة في كافة المجالات وخصوصا أن الإمارات بطلة في الريادة”.

وأردف يقول: “نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية”.

وأشاد بمن دعم هذه الإتفاقية مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من العرب كانوا داعمين لها منوها “لوجود تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل”.

نتانياهو: معاهدة السلام مع #الإمارات ستساهم في مستقبل أفضل للمنطقة نتيجة تعاوننا في المجالات الحيوية #شاهد_سكاي#الامارات_رساله_سلام pic.twitter.com/VI7ZyX7URn — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 17, 2020

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.