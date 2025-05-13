نتنياهو: الجيش سيدخل غزة بكل قوته.. الصحة العالمية تحذر من الجوع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة “بكل قوته” في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى هزيمة حركة حماس. وقال نتنياهو في لقاء مع جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي: “في الأيام القادمة، سندخل بكل قوتنا إلى غزة لإتمام العملية وهزيمة حماس”، مشددًا على أنه “لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب”، رغم إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف “مركز قيادة وسيطرة” تابع لحركة حماس داخل مستشفى في غزة، الذي قالت إسرائيل إن الحركة كانت تستخدمه للقيام بـ”أنشطة إرهابية”. وجاءت هذه الضربة بعد هدنة قصيرة سرت في القطاع يوم الإثنين عقب إطلاق حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الجوع يهدد “جيلا كاملا” في قطاع غزة، حيث تزايدت معدلات سوء التغذية بشكل مقلق. ووفقًا لريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، فإن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا. وقال بيبركورن: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الجوع سيتسبب في أضرار دائمة للجيل الحالي في غزة”، مشيرًا إلى أن الجوع يؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضح بيبركورن أن العديد من الأطفال الذين تم فحصهم في المستشفيات بدا أنهم أصغر من أعمارهم الحقيقية بسبب الجوع، لافتًا إلى أن 11% من الأطفال في مستشفى شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد. وأشار إلى أن 55 طفلًا قد توفوا بسبب سوء التغذية الحاد، بينما يعاني الكثيرون من أمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والالتهاب الرئوي بسبب ضعف مناعتهم الناتج عن نقص التغذية.

وقد أسفرت الحرب في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 52,862 فلسطينيًا، بينهم 2,749 قُتلوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.