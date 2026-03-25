نتنياهو: الحرب ضد إيران لا تزال في ذروتها

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن العملية العسكرية ضد إيران لا تزال في ذروتها، خلافاً لما تنشره وسائل الإعلام.

وقال نتنياهو في بيان مصور: “مسألة تجريد حزب الله من سلاحه لا تزال أمام أعيننا، وللأمر علاقة مباشرة بالحرب الجارية مع إيران، ونحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري”.

وأضاف أن إسرائيل أقامت منطقة عازلة في لبنان لمنع أي اجتياح بري لبلدات الجليل، مؤكداً العمل على توسيع هذه المنطقة العازلة.

من جهتها، شددت روسيا عبر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على أن موسكو تأمل بعدم تنفيذ أي عملية عسكرية برية أمريكية في إيران.

وفي المقابل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً له إلى الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن الأوضاع “خرجت عن السيطرة” ومشيراً إلى أن العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

وأوضح غوتيريش أن إنهاء النزاع يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة، مؤكداً أن أي هجمات تستهدف المدنيين تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بغض النظر عن الطرف المنفذ.

من جانب آخر، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، لاسيما عمليات نشر القوات، محذراً إسرائيل من اختبار عزيمتها على الدفاع عن أرضها.

وتشهد المنطقة توتراً كبيراً منذ 28 فبراير الماضي، إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار واسعة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وترد طهران بضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.