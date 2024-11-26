نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”.

وقال نتنياهو، “أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة “حماس” الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها”.

وأوضح أنه “بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد “حماس”.

وقال: “لقد دمرنا أجزاء كبيرة من قدرة إيران على إنتاج الدفاع الجوي والصواريخ، ودمرنا جزءا كبيرا من برنامجها النووي، وأنا مصمم على القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهذا التهديد يحتل دائما صدارة ذهني، ويزداد صدقا اليوم، عندما تسمعون التصريحات المتكررة لزعماء إيران حول اعتزامهم التسلح بالأسلحة النووية، بالنسبة لي، إن إزالة هذا التهديد هي المهمة الأهم لضمان وجود ومستقبل دولة إسرائيل”.

وشدد على التزام إسرائيل “باستكمال القضاء على “حماس” في الضفة الغربية”.

وقال: “سنكمل القضاء على “حماس”، وسنعيد جميع المختطفين لدينا، وسنضمن أن قطاع غزة لن يشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وسنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم”.

وأكد نتنياهو على “احتفاظ إسرائيل بحرية العمل ضد أي تحرك هجومي من الجانب اللبناني”، وتابع: “نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا، والرئيس السوري، بشار الأسد، يجب أن يعلم أنه يلعب بالنار”.

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح”.

نائب رئيس مجلس “حزب الله” السياسي: نشكك بالتزام نتنياهو بالاتفاق ولن نسمح له بتمرير فخ به

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، إنهم “يشككون” بالتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح محمود قماطي لقناة “الجزيرة” قائلا: “نشكك بالتزام نتنياهو ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق”.

وأردف قماطي: “يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، “استشهاد 3823 لبنانيا و15859 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد”.