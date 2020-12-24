نتنياهو: المزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

أفاد رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن المزيد من الدول العربية تلتمس الصلح مع بلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم الخميس، لمعايدة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي التغريدة نفسها ذكر نتنياهو أنه بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصل الكيان الصهيوني إلى 4 اتفاقات في غضون أقل من 4 أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء الصهيوني: “حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا، وهذا سيجعل الشرق الأوسط مكانا أفضل”.

وكانت 4 دول عربية قد أعلنت، مؤخرا، عن توقيع اتفاقات مع الكيان الصهيوني، ويذكر أن البيت الأبيض توسط في عقد هذه الاتفاقات بين الكيان الصهيوني من جهة وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، من جهة أخرى، هذا العام.

بالفيديو: معايدتي لمواطنينا ولأصدقائنا المسيحيين بمناسبة حلول #عيد_الميلاد_المجيد:



بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر, حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا. هذا سيجعل الشرق الأوسط مكانًا أفضل. pic.twitter.com/OabqWNsDSx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 24, 2020