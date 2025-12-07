نتنياهو: المنطقة من الأردن إلى المتوسط ستبقى بيد إسرائيل

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، رفضه قيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن إسرائيل لن تلتزم بأي ترتيبات تؤدي إلى إنشاء دولة على حدودها المباشرة.

وأوضح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن الموقف الإسرائيلي ثابت بشأن المتطلبات الأمنية، مشيراً إلى أن السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية ستستمر كما هي، وأن الوضع الأمني مستتب، مع تراجع كبير في العمليات المسلحة.

وأشار نتنياهو إلى أن المنطقة الممتدة من غور الأردن حتى ساحل المتوسط ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، داعياً إلى إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، واصفاً المرحلة المقبلة في غزة بأنها مرحلة “نزع التطرف”، مستشهداً بنماذج تاريخية مثل ألمانيا واليابان بعد الحروب.

كما تناول نتنياهو ما وصفه بمحاولات “نزع الشرعية عن اليهود” عبر التاريخ وصولاً إلى الهولوكوست، مؤكداً أن هذا الاتجاه بات موجهاً ضد إسرائيل اليوم.

وأضاف أن الخلاف حول الدولة الفلسطينية لا يزال قائماً بين الجانبين، مع بحث إمكانية التفاوض على ترتيبات سلام مع الفلسطينيين دون الالتزام بإنشاء دولة مستقلة.