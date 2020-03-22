نتنياهو: الهدف تشكّيل حكومة لمُحاربة كورونا وإنهاء مأزق سياسي

لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل [الشرق الأوسط]

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، إنه اقترب من التوصل لاتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين للوسط ولكنهم نفوا بسرعة ذلك.

وقال نتنياهو إن الهدف هو تشكيل حكومة مخولة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء مأزق سياسي غير مسبوق شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة.

وأضاف أنه سيرأس الحكومة 18 شهرا بعدها يتولى الجنرال السابق بيني غانتس رئاستها.

و في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية: قال نتنياهو “تم الاتفاق على كل التفاصيل”.

مضيفا: “سأترك (المنصب) في الموعد الذي نقرره لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل”.

وشكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس في صدق عرض نتنياهو.

وقال غانتس على تويتر إن “نتنياهو وأي شخص يريد الوحدة لا يفرض إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية وبالتأكيد لا يضر بالديمقراطية أو المواطنين ولا يشل البرلمان”.

ويتهم منتقدو نتنياهو بأنه يقوض الديمقراطية في الوقت الذي يقود معركة البلاد ضد كورونا

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