نتنياهو بعد مقتل 4 جنود في لبنان: سنفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشمال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نعى فيه 4 جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان مؤخرا، أنه سيواصل العمل بكل ما هو ضروري من أجل استعادة الأمن لسكان الشمال، في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانه: “قلب الأمة يحترق ويدمى لسقوط أربعة من خيرة أبنائنا وصفوة شبابنا الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “زوجتي وأنا نرسل تعازينا الصادقة من أعماق قلوبنا إلى العائلات العزيزة التي فقدت أعز ما لديها من أبنائها. وكلنا، مع كل مواطني إسرائيل، نحتضن هذه العائلات في ساعاتها الصعبة والمؤلمة، وندعو من أعماق قلوبنا من أجل الشفاء العاجل للجنود المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج”.

كما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجنود الأربعة الذين سقطوا على الجبهة الشمالية في المعارك ضد حزب الله، واصفا إياهم بأنهم “قاتلوا بشجاعة نادرة وببسالة فائقة، وقدموا أرواحهم في جبهة القتال ضد حزب الله، وذلك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية حدودها”.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل الجاد والمتواصل من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشمال، قائلا:

“سنواصل القيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة”.

وأشار النص إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف عن اسم أحد جنوده القتلى الذين سقطوا في جنوب لبنان، في سياق التطورات الميدانية المتصاعدة على الحدود الشمالية.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، حيث تشهد الحدود الجنوبية للبنان مواجهات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما يرفع منسوب التصعيد العسكري ويزيد المخاوف من توسع دائرة المواجهة.

وتعد هذه التطورات من أكثر الملفات حساسية في المنطقة، مع تزايد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي واستمرار تبادل القصف عبر الحدود.