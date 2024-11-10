نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 19:34 | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 20:23 نُشر: الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 19:34
دولي
رويترز
نتنياهو وترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأكد نتنياهو أنه “تمت مناقشة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وذكر نتنياهو في بيان له: “كانت محادثات جيدة ومهمة للغاية. نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله، كما نرى الفرص عظيمة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسيعه وفي مجالات أخرى”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أوائل من أعربوا عن تهنئتهم للرئيس الأمريكي المنتخب، وكتب تغريدة قال فيها: “تهانينا على أعظم عودة في التاريخ!”.

آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 20:23
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً