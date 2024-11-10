نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأكد نتنياهو أنه “تمت مناقشة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وذكر نتنياهو في بيان له: “كانت محادثات جيدة ومهمة للغاية. نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله، كما نرى الفرص عظيمة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسيعه وفي مجالات أخرى”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أوائل من أعربوا عن تهنئتهم للرئيس الأمريكي المنتخب، وكتب تغريدة قال فيها: “تهانينا على أعظم عودة في التاريخ!”.