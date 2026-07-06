نتنياهو: تسليح تركيا سيخل بتوازن القوى في «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات “F-35” أو محركات الطائرات المقاتلة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة ستؤثر في توازن القوى بالشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات نتنياهو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قبيل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث وصف تركيا بأنها “نظام متأثر بجماعة الإخوان المسلمين”، مضيفًا: “لا أعتقد أنه ينبغي تزويدهم بطائرات F-35 أو محركات لطائراتهم المقاتلة”.

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح خلال الشهر الماضي إلى إمكانية الموافقة على بيع تركيا محركات طائرات “ب-110” المقاتلة، وإعادة إدماجها في برنامج مقاتلات “F-35”.

واعتبر أن تزويد أنقرة بهذه القدرات العسكرية “سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط، الذي يضمنه في نهاية المطاف التفوق الجوي الإسرائيلي والموقف الأمريكي في المنطقة”.

وفي حديثه عن تركيا، قال نتنياهو إنها “دولة عظيمة”، لكنه أعرب عن أسفه لسياسات الرئيس التركي رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، مدعيًا أنه “يهدد إسرائيل علنًا بالدمار ويحتل نصف قبرص”.

وفي الشأن الأمريكي، أوضح نتنياهو أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لزيارة مرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين لا تزال قوية رغم وجود تباينات في بعض الملفات.

وقال: “نتفق في كل شيء تقريبًا، ولدينا خلافات من حين إلى آخر، لكننا نتوصل إلى حلول لها لأننا حلفاء”، مضيفًا أن الطرفين يناقشان خلافاتهما “في حوار مفتوح”، وأن “لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي طريقته في التعبير عن الأمور، لكننا حلفاء ونمثل نموذجًا للتحالف”.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تحترم الولايات المتحدة، وأن هناك العديد من السبل لمعالجة أي خلافات بين الحلفاء.

وفي الملف اللبناني، قال إن إسرائيل ترغب في إحراز تقدم على مسار السلام مع لبنان، معتبرًا أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لإيران، بحسب تعبيره، “مهدت الطريق أمام المزيد من اتفاقيات السلام”.

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن طهران “ليست صديقة للولايات المتحدة، ولا ينبغي السماح لها بامتلاك أسلحة نووية أو الوسائل اللازمة لإيصالها”، واصفًا المواجهة معها بأنها “معركة بين الحرية والتعصب”، بحسب تعبيره.