نتنياهو: توسيع المنطقة العازلة يمنع الهجوم على الحدود.. السفير الإيراني يرفض المغادرة

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه أصدر أوامر للجيش بتوسيع “المنطقة العازلة” على الحدود اللبنانية، في إطار استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو في بيان مصوَّر أن الهدف من توسيع المنطقة العازلة هو احتواء أي تهديدات محتملة من مقاتلي حزب الله، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود، مؤكداً أن الإجراءات تأتي لضمان أمن الدولة العبرية بشكل نهائي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عقد اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، لبحث توسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنان.

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أعلن في 24 مارس أن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على “منطقة أمنية عازلة تصل حتى نهر الليطاني”، مشيراً إلى استهداف معابر وجسور يُعتقد أن حزب الله يستخدمها لنقل مقاتليه وأسلحته.

وتسعى إسرائيل وفق تقارير إعلامية إلى توسيع المنطقة العازلة بشكل كبير، ضمن استراتيجية لإبعاد التهديدات عن حدودها الشمالية ومنع إعادة تموضع عناصر حزب الله قرب الحدود، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية منذ مطلع مارس، حيث تواصل إسرائيل قصف مواقع تعتبرها بنى تحتية عسكرية للحزب، بالتزامن مع تحذيرات للسكان لإخلاء بعض المناطق الجنوبية.

في السياق نفسه، كشف مصدر دبلوماسي إيراني، الأحد، أن السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني لن يغادر البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الخارجية اللبنانية، استجابة لرغبة حزب الله ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن السفير الإيراني سيبقى في لبنان، بعدما انتهت مهلة منحته إياها الوزارة إثر سحبها الموافقة على اعتماده، وذلك نزولاً عند طلب رئيس مجلس النواب وحزب الله، الذي دعا السلطات اللبنانية إلى التراجع الفوري عن قرار سحب الاعتماد.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد أعلنت سابقاً سحب اعتماد السفير الإيراني، ومنحته مهلة حتى الأحد 29 مارس 2026 لمغادرة البلاد.

كما استدعت الوزارة القائم بالأعمال الإيراني توفيق صمدي خوشخو لإبلاغه القرار، فيما استدعت وزارة الخارجية اللبنانية سفيرها في إيران أحمد سويدان للتشاور على خلفية ما وصفته بانتهاك طهران للأعراف الدبلوماسية.