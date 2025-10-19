نتنياهو: حرب غزة لم تنته.. تبادل اتهامات وتحذيرات أمريكية من انهيار الهدنة

شهدت الساعات الأخيرة توترًا متصاعدًا في قطاع غزة، مع تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخرًا بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية دولية.، تزامن ذلك مع تحذيرات أمريكية، تصريحات إسرائيلية متشددة، وتحركات إنسانية ودبلوماسية موازية.

واتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق الاتفاق 47 مرة منذ إعلانه، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين. وأدانت الحركة استمرار إغلاق معبر رفح من قبل إسرائيل، واعتبرته خرقًا فاضحًا للاتفاق وتنصلًا من الالتزامات الدولية، مشيرة إلى أن ذلك يمنع مرور الجرحى والمساعدات ويفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن لديها تقارير موثوقة تفيد بتخطيط حركة حماس لشن هجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، معتبرة أن مثل هذا الهجوم سيشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض جهود الوساطة المستمرة.

وأضافت واشنطن أنها أبلغت الدول الضامنة للاتفاق، وأنها قد تتخذ إجراءات لحماية سكان غزة إذا وقع الهجوم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة متلفزة مساء السبت، أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد تنفيذ كامل لشروط المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل: إعادة جميع الرهائن، تفكيك حركة حماس، ونزع سلاح القطاع.

وصرّح أن هذه الحرب غيرت وجه الشرق الأوسط، وأطلق عليها رسميًا اسم “حرب النهوض”.

في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الخطوط العامة للسياسة الأمنية الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل: نزع سلاح حماس بالكامل، تدمير الأنفاق والبنى التحتية، فرض رقابة صارمة على المعابر، والتمركز العسكري على ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الذي يغطي أكثر من 50% من القطاع، مع تفويض باستخدام القوة ضد أي تهديد.

وأكد كاتس أن إسرائيل لن تتراجع عن سعيها لاستعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين، كاشفًا عن وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن حماس تمتلك بيانات دقيقة عن أماكن دفن 10 رهائن داخل غزة.

وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها تعرفت على جثة الرهينة رونين إنغل (54 عامًا)، والتي سلمتها حماس إلى الصليب الأحمر بموجب اتفاق الهدنة.

وكان إنغل قد قُتل في كيبوتس “نير عزرا” خلال هجوم حماس في أكتوبر 2023، وأعلنت وفاته رسميًا في ديسمبر من العام نفسه.

على الجانب الإنساني، بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) يوم السبت، تنفيذ مشروع لإزالة الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة شمال قطاع غزة، بهدف تسريع جهود إعادة التأهيل وتحسين البيئة العامة. وأوضحت الهيئة أن العمل يشمل فتح الطرق ورفع الحطام.

وكان وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة، لبحث ملفات تتعلق بإدارة غزة بعد الحرب.

وذكرت مصادر مصرية أن القاهرة تمارس ضغوطًا على حماس لوقف الإعدامات الميدانية، وأنها تبحث مع الحركة إمكانية إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية إلى القطاع، وقد خضعوا لتدريبات مسبقة في مصر والأردن.

وكانت اتهمت حركة فتح حماس بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق معارضين، آخرهم الأسير المحرر هشام الصفطاوي، الذي قُتل بعد اقتحام منزله في النصيرات، ووصفت فتح الحادثة بأنها جريمة بشعة، متهمة حماس بممارسة العنف والاعتقالات التعسفية لقمع الأصوات الحرة.