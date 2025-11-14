دمشق تصدر بياناً حول مكافحة «داعش».. نتنياهو: حكمي على الرئيس السوري مرتبط بالتطورات الميدانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تقييمه للرئيس السوري أحمد الشرع مرتبط بما ستشهده الساحة السورية من تطورات ميدانية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في جنوب غرب البلاد قرب مرتفعات الجولان.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن نتنياهو قوله: “هل ستصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل سيقضي الشرع على الجهاديين داخل جيشه؟ وهل سيتعاون معنا لإقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب غرب سوريا؟”.

وأضاف أن الدروز في سوريا “تعرضوا لانتهاكات خطيرة”، بحسب تعبيره، معتبراً أن ضمان أمنهم شرط أساسي لأي تقدم.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد توغل قوة إسرائيلية في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً ومنعت الأهالي من المرور، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن التوغل الإسرائيلي لا يرتبط بمخاوف أمنية، بل “بطموحات توسعية”، مؤكداً انخراط دمشق في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، لكن تحقيق تقدم يتطلب انسحاباً إسرائيلياً إلى حدود 8 ديسمبر.

وشدد الشرع على أن سوريا قطعت شوطاً في المفاوضات، وأن الولايات المتحدة وعدداً من الأطراف الدولية تدعم الموقف السوري.

بدوره، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع، مشيراً إلى أن تل أبيب اعتبرت اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 لاغياً، وأن الضربات الإسرائيلية عرقلت المفاوضات.

كما قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الغارات الإسرائيلية جعلت مسار التطبيع أكثر تعقيداً.

فرنسا تعرض وساطتها لترسيم الحدود وحل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا

أعلنت المستشارة الفرنسية لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، استعداد فرنسا لتقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لتسهيل ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، والسعي للعب دور الوساطة لحل الملفات العالقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء لوجاندر مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت، بحضور سفير فرنسا هيرفيه ماغرو والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء الأوضاع في الجنوب على خلفية التصعيد الإسرائيلي المستمر، وأكدت فرنسا دعمها للجيش اللبناني وتجديد التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد مؤتمر لدعم الجيش في الرياض.

وأشارت لوجاندر إلى استمرار التواصل مع الجانب السعودي لكشف حجم التقدم على صعيد بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح ضمن المهل المحددة وفق خطة الحكومة.

من جانبه، أكد رجي التزام الحكومة بقرار حصر السلاح وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الفوري غير المشروط من النقاط الخمس وإعادة الأسرى.

وأوضحت المستشارة الفرنسية أن باريس تدعم قيام أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، مؤكدة استعداد فرنسا لتقريب وجهات النظر تمهيدًا لعقد اجتماع ثنائي برعاية الأمم المتحدة.

من جهته، شدد رجي على استعداد لبنان الكامل لمعالجة هذا الملف مستندًا إلى المواقف الإيجابية المعلنة من دمشق للمضي قدمًا في البحث بكل الملفات العالقة.