نتنياهو سيزو مصر قريبا بعد تلقيه دعوة من «السيسي»

من المرجح أن يزور رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مصر في المستقبل القريب بعد أن تلقى دعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن صحيفة “إسرائيل اليوم”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها إن الزيارة رسمية وقد تتم خلال الأيام المقبلة وستركز المحادثات على عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية في مواجهة التهديد الإيراني.

كما سيناقش الجانبان إمكانية استئناف محادثات السلام بين الكيان الصهيوني وفلسطين، وكذلك الجهود المصرية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى تنسيق سياساتهما قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات فإن مصر قلقة من أن الإدارة التي سيقودها بايدن ستسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.