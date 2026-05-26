نتنياهو في المستشفى.. تطورات جديدة حول «حالته الصحية»

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى في مدينة القدس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في خبر أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لحساسية موقعه السياسي وتكرار التقارير المرتبطة بوضعه الصحي خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” ومصادر إعلامية إسرائيلية.

وبحسب ما أورده مكتب رئيس الوزراء، فإن نتنياهو يتلقى علاجًا للأسنان داخل المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراء الطبي أو المدة المتوقعة للعلاج، ما ترك الباب مفتوحًا أمام تكهنات إعلامية محدودة حول حالته الصحية.

ويبلغ بنيامين نتنياهو من العمر 76 عامًا، وكان قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج مرتبط بورم سرطاني في البروستاتا، قبل أن يؤكد لاحقًا أنه يتمتع بصحة جيدة، في حين أشار إلى أنه أخّر نشر تقريره الصحي لتجنب ما وصفه باستخدامه في “الدعاية السياسية”، في إشارة إلى خصومه الإقليميين.

وخلال السنوات الأخيرة، تصدرت الحالة الصحية لنتنياهو اهتمامًا متكررًا في الإعلام الإسرائيلي والدولي، خصوصًا مع دخوله المتكرر إلى المستشفيات، حيث خضع في عام 2024 لعملية جراحية لعلاج فتق، وفي عام 2023 لزرع دعامة لتنظيم ضربات القلب، إلى جانب إصابته السابقة بالتهاب في الأمعاء وتعافيه منه في المنزل.

وتزامن هذا التطور الصحي الأخير مع فترة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، حيث يعيش الداخل الإسرائيلي حالة من التوترات المتصاعدة، ما جعل أي خبر يتعلق برئيس الوزراء يحظى بمتابعة واسعة، خصوصًا في ظل تداول شائعات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب مع إيران تحدثت عن وفاته، قبل أن يتم نفيها بشكل غير رسمي عبر مصادر إعلامية مختلفة.

ويأتي نقل نتنياهو إلى المستشفى في سياق سلسلة من المتابعات الطبية التي خضع لها خلال السنوات الماضية، ما يعيد تسليط الضوء على وضعه الصحي مع تقدمه في العمر واستمرار الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بمنصبه.