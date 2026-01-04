نتنياهو: لحظة تاريخية قد تحسم مستقبل إيران

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتبنيان موقفًا مشتركًا وحازمًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة الإيرانية.

وأوضح نتنياهو في تصريحات صحفية أن هذا الموقف المشترك يركز على منع تخصيب اليورانيوم، وعلى إخراج نحو 400 كيلوغرام من المواد النووية المخصبة من إيران، مع إخضاع العملية لإشراف دقيق وفعّال.

وأشار إلى أن المناقشات المتعلقة بالملف النووي الإيراني جاءت في وقت تشهد فيه إيران أحداثًا متسارعة ومثيرة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة، حيث أصبح الشعب الإيراني أمام فرصة للإمساك بزمام مستقبله وتحديد مصيره.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي تفهم حكومته لما وصفه بنضال الشعب الإيراني وتطلعه إلى الحرية والعدالة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة التطورات الداخلية التي تشهدها إيران.

وفي سياق منفصل، أعلن نتنياهو دعم حكومته الكامل للقرار الأمريكي المتعلق بفنزويلا، مشيدًا بما وصفه بالتحرك الجاد لواشنطن من أجل إعادة الحرية والعدالة في المنطقة.

وأضاف أن أمريكا اللاتينية تشهد تحولات سياسية لافتة، مع عودة عدد من الدول إلى المحور الأمريكي، وتنامي علاقاتها مع إسرائيل، مهنئًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره، ومشيدًا بالقوات العسكرية الأمريكية، واصفًا عمليتها بالمثالية.

ولم يكشف نتنياهو عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القرار الأمريكي أو العملية العسكرية التي أشار إليها.