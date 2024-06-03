نتنياهو: ما عرضه بايدن ليس دقيقا!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إنه لم يوافق على نهاية الحرب، كجزء من الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل جزئي”.

وتابع نتنياهو في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست: “الحرب ستتوقف لغرض إعادة الرهائن ومن ثم سنواصل النقاش”، مضيفا: “يمكن وقف القتال لـ42 يوما لإعادة الرهائن لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق”.

وبين نتنياهو، أنه “لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة”، مضيفا: “هناك تفاصيل أخرى لم يعرضها الرئيس الأمريكي للجمهور، هو قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة، ولن أستعرض تفاصيل الصفقة لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف”.

وأضاف نتنياهو: “قادرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ثم طرح شروط المرحلة الثانية”، كاشفا أن “إسرائيل وحماس ستدخلان بعد 16 يوما في مفاوضات للحديث عن شروط الصفقة”.

إلى ذلك، “قتلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب 150 إصابة خلال قصفها المستمر على مختلف مناطق غزة، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى أكثر من 36479 قتيلا و82777 إصابة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم “يوم الجمعة 31 مايو 2024 مقترحا من 3 مراحل يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة”.