نتنياهو: ما يجري في لبنان وقف لإطلاق النار وليس للحرب

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، “بأن ما يجري في لبنان هو وقف إطلاق نار “مؤقت” وليس وقفا للحرب”.

وقال نتنياهو، في جلسة للحكومة الاسرائيلية عقدت في نهاريا: “سنعيد السلام والأمن إلى الشمال، ونحن نفعل ذلك بسبب الموقف الثابت الذي ذكرته سابقا، والصمود الوطني الذي أظهره سكان الشمال، وهذا سمح لنا بخوض الحرب بطريقة عدوانية وذكية و تحقيق إنجازات عظيمة في ساحة المعركة”.

وأضاف: “أشير إلى أننا في الوقت الحالي في وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق النار، وليس نهاية الحرب”.

وتابع نتنياهو: “لدينا هدف واضح وهو إعادة السكان وإعادة تأهيل الشمال. إننا ننفذ وقف إطلاق النار هذا بيد من حديد، ونعمل ضد أي انتهاك، سواء كان بسيطا أو خطيرا”.

وأضاف “نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار مع لبنان لكننا لن نحتمل أي خرق من الطرف الآخر”.

وأشار نتنياهو إلى أن “حكومته لن تسمح بالعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السادس من أكتوبر 2023″، قائلا: “لن نعود إلى حالة تقبل الإطلاق المتقطع للصواريخ أو الرشقات الصاروخية مهما كانت محدودة”.