«نتنياهو» مخاطباً سكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “رسالة لسكان قطاع غزة، مجددا عرضه المادي لمن يكشف معلومات عن أماكن الرهائن في غزة، والمساعدة في تحريرهم”.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية: “بالأمس، أصدرت منظمة حماس وثائق يُزعم أنها تظهر جثة إحدى الرهائن لدينا، نحن نتحقق من المعلومات التي لا يمكن التحقق منها في هذه المرحلة، نحن على تواصل مع العائلة وتم إصدار بيان مناسب لجميع العائلات. قلوبنا معهم”.

وأضاف “نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات بالطبع.. ونحن نعمل باستمرار لتحقيق هذا الهدف المقدس، بما في ذلك بالأمس واليوم. نحن نحاول استنفاد كل فرصة، وكل صدع، وكل فرصة، ولن أخوض في التفاصيل”.

وتابع: “لقد قلت الأسبوع الماضي أثناء زيارتي لقواتنا في غزة، وأكرر اليوم: من يجرؤ على المساس بحياة رهائننا سيدفع الثمن..وقلت أيضا وأكرر: من يخرج رهينة حيا من غزة سيحصل على 5 ملايين دولار، سيتم أيضا تعويض الآخرين الذين يقدمون معلومات قيمة”.

وتوجه لسكان غزة في كلمته “أناشد سكان غزة: إما أن تختاروا الحياة وتضمنوا مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو أن تتمسكوا بالموت والدمار. الخيار لك. اختر الحياة”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ415 على القطاع إلى 44.211 قتيلا، و104.567 مصابا”.