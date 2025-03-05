نتنياهو: نتلقى دعماً عسكرياً متزايداً من أمريكا وسنغيّر خريطة الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “الجيش الإسرائيلي يتلقى دعما عسكريا متزايدا من الولايات المتحدة، مما يعزز قدراته القتالية”، مشددا على أن “الحرب ليست في قطاع غزة فقط، بل ستعمل إسرائيل على تغيير خريطة الشرق الأوسط”.

وقال نتنياهو: “إسرائيل تمتلك القدرة على استئناف العمليات العسكرية إذا لزم الأمر”، لافتا إلى أن “قواته وصلت إلى قمة جبل الشيخ، في خطوة وصفها بأنها غيرت معادلات الشرق الأوسط”.

وأشار نتنياهو، خلال مراسم تعيين رئيس الأركان الجديد إيال زامير، إلى أن “الجيش الإسرائيلي يتلقى دعما عسكريا متزايدا من الولايات المتحدة، مما يعزز قدراته القتالية”، مشددا على “ضرورة تحقيق أهداف الحرب بالكامل دون تراجع”.

وأكد أن “تطوير الصناعات العسكرية المحلية سيسهم في تقليل الاعتماد على إمدادات السلاح الخارجية”، معتبرا أن “إسرائيل تخوض معارك على 7 جبهات مختلفة، وأن نتائج هذه المواجهات ستكون حاسمة لأجيال قادمة”.

وفيما يتعلق بملف الرهائن، قال نتنياهو، “نجحنا في استعادة عدد كبير منهم، وسنواصل التزامنا بإعادة جميع المحتجزين”.

هذا “وأقيم حفل ترقية “زمير” إلى رتبة فريق في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، ويتولى “زمير” منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بدلا من الجنرال “هرتسي هاليفي”، الذي استقال بسبب فشل الجيش في منع هجوم “حماس” في 7 أكتوبر “2023.