نتنياهو: نريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء عن رغبة بلاده في إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ، مؤكداً أن إسرائيل ستتمسك بمبادئها في الدفاع عن بلداتها الحدودية، مع إمكانية التوصل لاتفاق مع سوريا بحسن نية.

جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لمستشفى شيبا برفقة جنود من اللواء 55 الذين أصيبوا في تبادل إطلاق النار على الحدود السورية.

وقال نتنياهو: “نحتفظ بهذه الأراضي لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، وهذا ما يلزمنا به. بحسن نية وفهم لهذه المبادئ، من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكننا سنتمسك بمبادئنا في كل الأحوال.”

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية على الحدود تتمتع بجاهزية عالية للدفاع والتعامل مع أي تطورات محتملة في سوريا ولبنان.

وكان أعرب مسؤولان أمريكيان عن قلق واشنطن من أن الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا قد تهدد استقرار البلاد وتقوض فرص اتفاق أمني بين الجانبين، فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا لدعم تطور سوريا كدولة مستقرة ومزدهرة.