نتنياهو: نستعد لتسيير رحلات طيران للإمارات عبر الأجواء السعودية

قال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الكيان الإسرائيلي يستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة للإمارات عبر الأجواء السعودية في إطار توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأطلع نتنياهو في مطار بن جوريون في تل أبيب على خطط توسيع نشاط الطيران، الذي قلصه تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدولة الخليجية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نتنياهو قوله للصحفيين: ”نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية.. بنحو ثلاث ساعات مثل الرحلة إلى روما“.

هذا ولا تعترف السعودية بالكيان الإسرائيلي ومجالها الجوي مغلق أمام الطائرات الإسرائيلية، ولكن في خطوة اعتُبِرت في إسرائيل إشارة على تحسن العلاقات مع الرياض، سُمح لطيران الهند في 2018 ببدء رحلات تحلق فوق السعودية في طريقها من نيودلهي إلى تل أبيب، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف نتنياهو في مطار بن جوريون يقول: ”نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة مع الإمارات.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إبرام اتفاق سلام وصفه بـ”تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، سيسهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق قوله. وقال ترامب في تغريدة على تويتر، نشر خلالها نسخة من بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والامارات إن “اتفاقا تاريخيا حصل بين بلدين صديقين عظيمين هما إسرائيل والإمارات”. HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020 وجاء في البيان المشترك أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تحدثا اليوم واتفقا على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين”. وأضاف ترامب أن “اشياء رائعة تحدث باتجاه التطبيع بين دول إسلامية واسرائيل لكن لا يمكنني للحديث عنها” وتوقع ترامب أن تحذو دول إسلامية حذو الإمارات وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل. Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020 من جانبه أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن اتفاق بين الإمارات والكيان الإسرائيلي على وضع خارطة طريق لتدشين اتفاق مشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بين البلدين. في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020 هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة. ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي، وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف، بحسب نص البيان. وستقوم الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة.