نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة.. طهران تردّ: مستعدون لجميع الاحتمالات

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي، أن قدرات ومدى الصواريخ الإيرانية تُدار وفق طبيعة التهديدات المحتملة والتقديرات الدفاعية المعتمدة.

وأشار طلائي في تصريحات لموقع “آوش” إلى أن الهجمات والحملات الإسرائيلية الأخيرة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني تأتي في إطار حرب دعائية، لافتًا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية وصمود الشعب تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وضعت إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا في مأزق كبير دفعها للمطالبة بوقف القتال.

وأوضح المتحدث أن تسريب بعض المعلومات الخاضعة لرقابة مشددة داخل إسرائيل كشف حجم الضعف الذي واجه الكيان الإسرائيلي أمام القدرات الصاروخية الإيرانية وتماسك الجبهة الداخلية خلال المواجهة، مضيفًا أن أكثر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي تطوراً، والتي زودت بها القوى العالمية إسرائيل، فشلت في التصدي للصواريخ الإيرانية الدقيقة التي نجحت في اختراق طبقات دفاعية عدة. وأشار إلى أن محاولات التشويش الإعلامي الإسرائيلية تهدف إلى استمرار الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني.

وأكد طلائي أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء المواجهة، إذ ما زالت الحرب الإعلامية والنفسية مستمرة بهدف التأثير على الداخل الإيراني وبث الارتباك، موضحًا أن الشعب الإيراني، رغم الانتصار العسكري، لا يزال مستهدفًا بحملات دعائية من قبل إسرائيل وشبكاتها الإعلامية.

وشدد المتحدث على أن إيران في أعلى درجات الجاهزية للسيناريوهات والتهديدات كافة، وبمستوى استعداد يتجاوز ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوماً، مؤكدًا أن تخطيط مدى الصواريخ يتم بما يتلاءم مع متطلبات الدفاع والتحديات المحتملة.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ”حدائق خلفية” إقليمية تمنحها مجالاً واسعًا للمناورة العسكرية، وتتيح الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، فيما يعتبر التحالف مع قبرص واليونان استراتيجيًا.

وأوضحت الصحيفة أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات “إف-35” و”إف-16″، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، بينما تمتلك قبرص قوة جوية أصغر لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر المروحيات، ما يجعلها على حد وصف الصحيفة بمثابة “حاملة طائرات” بالنسبة لإسرائيل.

نتنياهو يحذر إيران من أي هجوم ويعلن بحث الأنشطة النووية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأنشطة النووية الإيرانية ستكون محور نقاشه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف نتنياهو في بيان مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس أن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الاستعدادات اللازمة، محذرًا من أن أي عمل إيراني ضد إسرائيل سيقابل برد قاس للغاية، وفق ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ولم يقدّم نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن حديثه عن التدريبات الإيرانية أو طبيعتها، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن تجارب إطلاق صواريخ أجريت في مناطق متعددة بغرب ووسط إيران، بما في ذلك خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد، كما أجرى القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي زيارة تفقدية للوحدات العسكرية المتمركزة غربي البلاد.