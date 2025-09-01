نتنياهو: نفذنا قبل أيام عملية عسكرية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في سوريا قبل أيام، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، في إطار سلسلة عمليات تستهدف خصوم إسرائيل في المنطقة.

وقال نتنياهو: “خلال اليوم الأخير اغتلنا واحداً من قيادات حماس، وقبل أيام اغتلنا معظم حكومة الحوثيين، وفي لبنان نوجه ضربات لحزب الله، وفي سوريا عملنا عسكرياً قبل أيام، ولن أخوض في التفاصيل”.

“السنديانة الدمشقية” منى واصف تدعو أبناء سوريا للعودة خلال تكريمها بجامعة دمشق

أحيت مؤسسة أصدقاء سوريا في اليابان والعالم، بالتعاون مع شركة “شاين” للإنتاج والتوزيع الفني، حفلاً فنياً على مدرج جامعة دمشق حمل رسالة سلام وأمل إلى من يؤمن أن الفن أقوى من الرصاص.

افتُتح الحفل بعرض الأوبريت الوطني “لسا الأمل موجود” من إخراج فيصل بني المرجة، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، بينهم لطفي بوشناق، رولا سعد، يسرى محنوش، محمد البلوشي، محمد المسباح، سناء يوسف، موسى مصطفى، أصالة يوسف، مهدي العراقي، وميرنا وليد، إلى جانب كورال أطفال موهوبين، وجسد الأوبريت رحلة الألم التي عاشتها سوريا ورسالة الأمل بمستقبل مشرق.

وشهدت الأمسية تكريم شخصيات فنية بارزة، على رأسهم الفنانة القديرة منى واصف، التي أكدت في كلمة مؤثرة أن الشغف بالعمل هو سر الاستمرارية، وأن الاحترام أهم من الشهرة. وأشارت إلى تجاوز الخوف من مبدأ “اسكت تسلم!” الذي كَبّل الأصوات في الماضي، مؤكدة أن اليوم يمكن التعبير بحرية.

وعبرت واصف عن سعادتها بلقاء ابنها عمار بعد أكثر من عشرين عاماً، متسائلة عن الحرمان الذي سببته الحرب والاستبداد، وختمت بدعوة أبناء سوريا للعودة والمشاركة في إعادة الإعمار، قائلة: “الوطن لنا وهو أمّنا… وسوريا باقية منذ الأزل، ولن نغادرها لأننا نحبها ويجب أن نعمل ونحب العمل الذي نقوم به كي نشجع أولادنا إلى العودة إليه”.

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

تسلم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى سوريا، عبد القادر قاسمي الحسني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الحضور الدبلوماسي العربي في سوريا، لا سيما من قبل الدول التي دعمت وحدة الأراضي السورية، وعلى رأسها الجزائر التي رفضت تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ عام 2011.