نتنياهو: ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكننا لن نحكمه!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن تل أبيب لن تحكم القطاع بنفسها، بل ستسلمه لقوة مسلحة أخرى “لم يحددها” لإدارته بشكل “سليم”.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال نتنياهو ردًا على سؤال حول السيطرة على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومترًا: “نحن نعتزم القيام بذلك… لا نريد الاحتفاظ به. نريد خلق طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة”.

وحتى الآن، لم يوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي طبيعة القوة المسلحة التي ستتولى حكم قطاع غزة بعد السيطرة الإسرائيلية، أو ما إذا كانت هذه القوة محلية أو خارجية.

ومن المقرر أن يجتمع “الكابينيت” الإسرائيلي الخميس لبحث توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل. وتشير تقديرات إلى أن العملية ستستغرق عدة أشهر، خصوصًا لاحتلال مناطق وسط القطاع، بما فيها مدينة غزة.

هذا التوسع العسكري المتوقع سيؤدي إلى نزوح نحو مليون مدني فلسطيني، وسط مخاوف من تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مناطق قد تتقدم إليها القوات الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، فضلاً عن معارضة داخلية من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين.