«نتنياهو وبن غفير» يتعثران بمشروع إعدام الأسرى.. ولي العهد السعودي يبعث رسالة دعم

سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، الأربعاء، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم أحزاب الحريديم، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وجاء القرار بعد يومين من مصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية على المشروع في قراءة تمهيدية، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدعو إلى فرض الإعدام الإلزامي على من يُدان بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو دينية.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الهدف من القانون هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي، مشيرًا إلى أن العقوبة المقترحة لا يمكن تخفيفها أو استبدالها بعد صدورها، وأن الحكم يمكن أن يُتخذ بأغلبية القضاة دون الحاجة إلى إجماع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الائتلاف الحاكم واجه صعوبات في حشد الأغلبية المطلوبة، ما دفعه إلى سحب جميع مشاريع القوانين وتأجيل النظر في “قانون إعدام الأسرى”.

ويُعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أبرز الداعمين لمشروع القانون، فيما نشر بن غفير مؤخرًا مقطعًا مصورًا يظهر فيه بين صفوف معتقلين فلسطينيين مقيّدي الأيدي، دعا خلاله إلى تطبيق العقوبة فورًا.

وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله المشروع واعتبرته شكلًا جديدًا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن إقراره سيكون خطوة خطيرة نحو ترسيخ سياسة الإعدامات الميدانية.

ولي العهد السعودي يبعث برسالة دعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس ويؤكد موقف المملكة الثابت تجاه فلسطين

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة جوابية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكدت موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأعرب ولي العهد في الرسالة عن تضامن المملكة الكامل مع الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد والضغوط الاقتصادية، مؤكدًا دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار بن سلمان إلى استمرار دعم المملكة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها، والعمل على حشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ورفع الحصار المالي والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

وأكد ولي العهد أن المملكة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، تسعى لإنجاح الجهود السياسية لتحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، مذكّرًا بالدور الريادي الذي لعبته المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، والذي شهد إعلان عدد متزايد من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

واختتم بن سلمان رسالته بالتمني للرئيس عباس التوفيق والسداد، وللفلسطينيين السلام والازدهار، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف لتنفيذ حل الدولتين بما يعزز الأمن والاستقرار لفلسطين والمنطقة.