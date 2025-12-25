نتنياهو وترامب على متن قاذفة «الشبح» الأمريكية.. فيديو يثير الجدل بالشرق الأوسط!

أثار مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنستغرام، يظهر فيه نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن قاذفة الشبح الأميركية من طراز B-2، موجة واسعة من التكهنات حول احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، وسط أجواء من الغموض والتوتر الإقليمي.

وأوضح المكتب أن الفيديو أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون تقديم أي توضيحات إضافية حول دلالاته السياسية أو العسكرية، فيما تعد القاذفة B-2 من أبرز الأصول الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، وقد استخدمت سابقاً في ضرب منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن نشر الفيديو فاجأ المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى عدم إجراء أي مناقشات داخل سلاح الجو بشأن استخدام هذا النوع من الطائرات أو الحاجة العملياتية إليه، وأن تشغيل القاذفة يتطلب دراسات فنية ومالية معمقة بسبب تكلفتها العالية وتعقيد صيانتها، لافتة إلى أن إنتاجها محدود ما يزيد من كلفة قطع الغيار والدعم اللوجستي.

وأشار مسؤولون دفاعيون إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن خلال السنوات الماضية من تنفيذ عمليات بعيدة المدى وتعطيل منظومات رادار ودفاع جوي في عدة دول بالمنطقة، بما فيها لبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن، دون الحاجة إلى هذا النوع من القاذفات.

ويأتي نشر الفيديو بعد أيام من تأكيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن نتنياهو وضع الملف الإيراني في صدارة أولوياته، في ظل ما وصفته بتسارع جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصاً في مجال الصواريخ، وسط تقديرات إسرائيلية بأن استمرار إيران في تطوير منظوماتها الصاروخية ونظم الدفاع الجوي المتقدمة قد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ حملة عسكرية استباقية، تشمل تحركاً منفرداً أو عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، أو ضربة أميركية مباشرة على غرار ما نفذته واشنطن سابقًا في سوريا.

كما ذكرت المصادر أن نتنياهو من المتوقع أن يعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية والمؤسسة العسكرية، بينهم جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، لمناقشة تطورات الملف الإيراني.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الأميركي أو الإيراني بشأن الفيديو أو دلالاته، في حين يبقى انتشار المقطع محل متابعة واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.