نتنياهو وترامب يتفقان على أهداف الحرب في غزة.. ولي العهد الكويتي: ما يحدث عقاب جماعي

وصف ولي العهد الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ما يحدث في قطاع غزة بأنه عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أعمال إسرائيل تجسد كل معاني “الإبادة الجماعية”.

وجاء ذلك خلال كلمة الكويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد الصباح على ضرورة تطبيق القانون الدولي بشكل متساوٍ في جميع الأماكن، محذراً من تجاهله في مناطق محددة.

ودعا ولي العهد جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين، ومحملاً إسرائيل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

كما شدد على أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة، محذراً من تصعيد خطير تشهده منطقة الشرق الأوسط.

نتنياهو وترامب يتفقان على أهداف الحرب في غزة وخطة سلام أميركية مكونة من 21 نقطة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل إعادة جميع الرهائن، هزيمة حركة حماس، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة.

وجاء ذلك قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، فيما كشف المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة دول عربية وإسلامية.

وأعرب ويتكوف خلال قمة كونكورديا في نيويورك عن تفاؤله بإحراز “اختراق” وشيك في المفاوضات، مشيراً إلى أن الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين كان “مثمراً للغاية”، وأن الخطة الأميركية تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار.

ونقل موقع إخباري أميركي عن مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما مخططاً لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس، فيما أصدر قادة الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن إنهاء الحرب في القطاع يمثل “الخطوة الأولى نحو السلام”.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 18 سبتمبر 2025 أدت إلى مقتل نحو 65 ألف فلسطيني وإصابة نحو 167 ألف آخرين، وتستمر إسرائيل في تنفيذ خطة “عربات جدعون 2” للسيطرة على مدينة غزة، والتي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسراً إلى جنوب القطاع، ما أثار انتقادات دولية واسعة.