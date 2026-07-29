نتنياهو يتحدّى ممداني: سأذهب إلى نيويورك

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه التوجه إلى مدينة نيويورك خلال سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحديًا الدعوات التي أطلقها عمدة المدينة زهران ممداني لعدم استقباله بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2024.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنَّه سيزور نيويورك وسيعرض ما وصفه بـ”الحقيقة” أمام المسؤول المنتخب، في إشارة إلى عمدة المدينة زهران ممداني، منتقدًا مواقفه التي اعتبرها تسهم في تقسيم سكان المدينة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي عمدة نيويورك زهران ممداني بتحويل أنصاره ضد اليهود في المدينة، واعتبر تصريحاته قائمة على ما وصفه بـ”الكراهية والأكاذيب”، عقب إعلان ممداني أنَّ نتنياهو “غير مرحب به” في نيويورك على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنَّها “منظمة فاسدة وشريرة”، رافضًا الاتهامات المرتبطة بالمذكرة الصادرة بحقه، في وقت أكد فيه ممداني أنَّه لا يمتلك الصلاحيات القانونية لاعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة.

وقال ممداني، في بيان مصور نشره في 21 يوليو، إنَّ تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية يقع ضمن صلاحيات الجهات الفيدرالية وليس سلطات المدينة، لكنه وصف نتنياهو بأنَّه “مجرم حرب” ودعا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ المذكرة.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بعد زيارة إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل الجنازة، ووصف اللقاء بأنَّه “واحد من أفضل الاجتماعات التي عقدناها”، مؤكدًا استمرار قوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى أنَّ العلاقة بين البلدين تمثل “جدارًا من الغرانيت”، موضحًا وجود توافق مشترك بشأن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أنَّ ذلك يمثل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة والسلام العالمي وأمن إسرائيل.

وأضاف أنَّ تحقيق هذا الهدف سيكون عبر الوسائل الدبلوماسية أو وسائل أخرى، مشيرًا إلى وجود تفاهم بين الجانبين بشأن هذا المسار.

وتأتي زيارة نتنياهو المرتقبة في ظل جدل سياسي وقانوني دولي متواصل منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال بحقه ضمن تحقيقات مرتبطة بالحرب في غزة. وتختلف مواقف الدول بشأن التعامل مع مذكرات المحكمة، خاصة أن عددًا من الدول لا ينتمي إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

BREAKING: Netanyahu confirms he's going to New York City.



“First of all I’m going to New York… I'm going to speak the truth in front of this hate-spewing elected official."



Israeli PM Netanyahu's attendance at the U.N. General Assembly in September was in question after NYC… pic.twitter.com/h7qYZaMaLP — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026