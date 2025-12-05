نتنياهو يثير الجدل.. فيديو لمناشدة الرأي العام الأمريكي!

أثار نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو باللغة الإنجليزية موجة واسعة من الانتقادات داخليًا.

وتم نشر الفيديو يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث حاول نتنياهو من خلاله كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي، بعد أن هاجم مكتب النائب العام الإسرائيلي واصفًا محاكمته بأنها “كوميديا”.

واعتبر نتنياهو أن محاكمته سياسية وتهدف إلى عزله عن العمل السياسي، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية مثيرة للجدل، حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هدف الفيديو كان إظهار نتنياهو مضطهدًا أمام الرأي العام الأمريكي، خصوصًا في ظل ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنحه عفوًا رئاسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى من خلال الفيديو لإقناع الولايات المتحدة بأنه ملاحق سياسيًا، مع محاولة حشد الرأي العام والضغط على الرئيس ترامب لتكثيف جهوده من أجل الإفراج عنه.

من جانبه، علّق رئيس حزب “أزرق أبيض” الإسرائيلي بيني غانتس على الفيديو، مؤكدًا أن نتنياهو يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الدولة، متسائلًا في تغريدة له: من الذي تحاول أن تخاطبه هنا؟

وكان نتنياهو قد تقدم الأحد الماضي بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وأوضح مكتبه أن الطلب تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل، على أن ينظر الرئيس هرتسوغ في الطلب بعد الاطلاع على الآراء القانونية.

ويترأس نتنياهو حزب “الليكود”، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد شغل منصب رئيس الوزراء لفترات متقطعة تجاوزت 18 عامًا منذ العام 1996، وتعتبر ولايته الحالية هي الثالثة.

وفاز حزب “الليكود” بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدًا، فيما حصد حلفاؤه من أحزاب “الحريديم” 18 مقعدًا والتحالف الصهيوني الديني 14 مقعدًا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث ملفات معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقد بدأت محاكمته في هذه القضايا في مايو 2020، وينفي صحتها مدعيًا أنها حملة سياسية لإسقاطه.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحقه، ما يزيد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي ترقية ضابط احتجاجي يصعّد الخلاف مع رئيس الأركان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رفض ترقية ضابط كبير في الجيش بحجة مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، في أحدث مواجهة بينه وبين رئيس الأركان إيال زامير.

وأوضح كاتس أنه لن يوافق على ترقية ضابط الاحتياط غيرمان غيلتمان، مشيراً إلى مشاركته المحتملة في حركة “إخوة السلاح” الاحتجاجية، بعد أن ضم زامير اسمه إلى جولة جديدة من التعيينات والترقيات العليا مساء الخميس.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هذا الخلاف يعد أحدث حلقة في سلسلة الاشتباكات بين كاتس وزامير حول تعيينات الجيش.

وأعلن زامير، الخميس، لائحة تضمنت ترقية ضابطين إلى رتبة عميد، و28 ضابطاً إلى رتبة عقيد، بالإضافة إلى نقل 9 ضباط إلى مناصب جديدة بالرتبة نفسها.

وكان من المقرر ترقية غيلتمان، الذي تقاعد عام 2022، إلى رتبة عميد للعودة إلى الخدمة لشغل منصب رفيع في القوات البرية، لكن كاتس رفض ذلك، مؤكداً رفضه القاطع لترقية أي من قادة “إخوة السلاح” الذين دعوا إلى رفض الخدمة العسكرية، مضيفاً أن أي شخص يشجع على الرفض لن يخدم في الجيش ولن يتم ترقيته.

ولم يتضح بعد مدى مشاركة غيلتمان في المجموعة الاحتجاجية، بينما يواصل كاتس منذ أشهر حملة ضد زامير بشأن التعيينات العليا، من خلال الموافقة الانتقائية على بعض الضباط وعرقلة آخرين.

وتبادل الطرفان الشهر الماضي الانتقادات علناً بعد أن أمر كاتس ببدء تحقيق خارجي حول إخفاقات الجيش في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، فيما اتهم زامير كاتس بالتدخل السياسي والإضرار بجاهزية الجيش عبر تجميد الترقيات العليا.

واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كاتس وزامير لتهدئة التوتر، وشارك الاثنان بعد ذلك في اجتماعات أمنية رغم خلافاتهما.

إسرائيل ترسل وفدًا إلى القاهرة لاستكمال عملية استعادة رفات آخر الرهائن المحتجزين في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب أرسلت وفدًا إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع وسطاء بهدف ضمان عودة رفات آخر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ومن بينهم الرقيب أول ران غويلي.

وأوضح البيان أن الوفد برئاسة غال هيرش، المسؤول الحكومي عن ملف الرهائن، وضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، وأجرى محادثات لضمان العودة الفورية لآخر رفات الرهائن المختطفين.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تركيز جهود مكثفة وفورية لاستكمال مهمة البحث عن الرهائن والمفقودين، دون توضيح ما إذا كان الوفد قد أنهى زيارته أو لا يزال في القاهرة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أن الجثمان الذي أعيد إلى تل أبيب يعود إلى رهينة تايلاندية، وهي سوتيساك رينتالاك، إحدى آخر الرهينتين في غزة، مؤكداً أن هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزًا، وهي الرقيب أول ران غويلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد تلقى عينات رفات من مسلحين فلسطينيين في غزة عن طريق الصليب الأحمر، وأعلن مكتب نتنياهو أن هذه العينات ستُرسل إلى الطب الشرعي للفحص، فيما لا تزال هناك رفات لتايلاندي وإسرائيلي محتجزة في غزة.

وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأسبوع الماضي عن العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.

مقتل ياسر أبو شباب قائد القوات الشعبية في رفح خلال نزاع عائلي

أعلنت القوات الشعبية في جنوب قطاع غزة، التي كان يتزعمها ياسر أبو شباب، مقتله بعد أن أصيب بعيار ناري خلال فض نزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة، اليوم الجمعة.

وأكدت القوات الشعبية في بيان على حسابها في إكس عدم صحة الأنباء المتداولة حول مقتله على يد عناصر من حركة حماس.

ونشرت الجماعة مشهداً لتشييع أبو شباب في رفح، حيث ظهر جثمانه مسجى وتحلق حوله عدد من مناصريه.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر إسرائيلية أن قائد المجموعة المناهضة لحماس قُتل في شجار عائلي داخلي، وليس على يد عناصر من الحركة.

وتنشط جماعة أبو شباب في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشرقي رفح منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية في 10 October الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف في يونيو الماضي عن دعم إسرائيل لعشائر في غزة، من ضمنها جماعة أبو شباب، مؤكداً أن هذا الدعم أنقذ أرواح جنود إسرائيليين، رغم انتقادات بعض الإسرائيليين الذين اعتبروا هذه الجماعات بديلًا غير فعال لحماس التي تسيطر على غزة منذ 2007.

وينتمي ياسر أبو شباب لقبيلة الترابين في رفح، وكان مسجوناً سابقاً في القطاع بتهم السرقة والاتجار بالمخدرات، وأُطلق سراحه مع اندلاع الحرب.

وبرز أبو شباب كقوة معارضة لحركة حماس، مؤسساً مجموعة مسلحة باسم القوات الشعبية تعمل شرق رفح، ويقدر عدد عناصرها بين 100 و300 عنصر، وتتلقى دعماً إسرائيلياً بالأسلحة والمعدات.

وهدف أبو شباب من تشكيل الجماعة لم يقتصر على العمل المسلح فقط، بل شمل إنشاء مؤسسات أمنية ومدنية، بعد ملاحظته سرقة حماس للمساعدات الإنسانية وبيعها، فيما نفى التعاون مع إسرائيل وركز على طرد عناصر حماس وتقويض سلطتها في القطاع.

اليونان توافق على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من إسرائيل بـ650 مليون يورو

قال مسؤولان مطلعان لرويترز إن المشرعين اليونانيين وافقوا، الخميس، على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز بي.يو.إل.إس من إسرائيل بتكلفة تقارب 650 مليون يورو (757.84 مليون دولار).

وأوضحت اليونان أنها تخطط لإنفاق حوالي 28 مليار يورو (32.66 مليار دولار) حتى عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة بعد أزمة الديون التي استمرت بين 2009 و2018.

وأشار مسؤول كبير على دراية بالمسألة إلى أن لجنة الدفاع بالبرلمان وافقت في جلسة مغلقة على شراء هذه الأنظمة، بينما أكد مسؤول ثان أن التكلفة تتراوح بين 650 و700 مليون يورو تقريباً.

وكانت رويترز قد أفادت في نوفمبر بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء هذه الأنظمة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، الذي شمل مناورات مشتركة وإدارة مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.

كما تجري اليونان محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بقيمة ثلاثة مليارات يورو.