رباعية عربية إسلامية.. كاتس: لن نتوقف حتى «نزع السلاح»

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا التطورات الإقليمية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والسودان.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع في غزة وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار الوزير إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، مشدداً على التحضيرات المصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة خلال نوفمبر الجاري، بهدف حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار.

كما تناولت الاتصالات الأوضاع في السودان، حيث أكّد عبد العاطي دعم مصر لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وجهود الآلية الرباعية المعنية بالسودان للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء البلاد.

وشدد على إدانة مصر للانتهاكات في مدينة الفاشر، مؤكداً ضرورة وضع حد فوري لها، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

كاتس: لن نتوقف حتى «نزع السلاح»

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تتوقف حتى إتمام نزع سلاح حماس من قطاع غزة، مشددًا على وضوح السياسة الإسرائيلية في القطاع.

وأوضح كاتس أن إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع جثث المحتجزين وستواصل العمل حتى تحقيق المهمة، مشيرًا إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل تدمير الأنفاق والقضاء على إرهابيي حماس دون أي قيود داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش.

وأضاف أن الهدف يشمل أيضًا نزع سلاح غزة بالكامل إلى جانب إعادة جميع الرهائن القتلى.

في السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة خلال نحو 3 أشهر، بعد الجدل الذي أثارته قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن مقربين من نتنياهو أوصوه بالإسراع في حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات، معتبرين أن حملة انتخابية تركز على قضية المدعية العسكرية قد توفر فرصة لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز القضاء، ما قد يعزز فرص حزب الليكود انتخابياً.

ويرى البعض أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخماً في ظل التوتر المتزايد بين الحكومة والمؤسسة القضائية، لكن التردد في اتخاذ القرار يعود إلى آمال مقربين من نتنياهو بتمرير تشريعات أو اتخاذ خطوات قد توقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، وهو ما سيصعب تحقيقه في حال توجه البلاد سريعاً إلى الانتخابات.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما أمر رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، بعدم عقد جلسات لمناقشته هذا الأسبوع.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود نية للتوجه إلى الانتخابات، مؤكداً أن الموضوع “غير مطروح على جدول الأعمال”.

تجدر الإشارة إلى أن تومر–يروشلمي استقالت بعد أيام من الكشف عن تسريب مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024، فيما فتح الجيش تحقيقاً رسمياً في الواقعة.

الجيش الإسرائيلي يتسلم رفات آخر رهينة أمريكي إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن تسلمه رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي كانت محتجزة في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تنفيذه في 13 أكتوبر الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الرفات تم تسليمه عبر الصليب الأحمر، ومن ثم نقله إلى المركز الوطني للطب الشرعي للتعرف عليه.

وأضاف الجيش أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.

ومنذ توقيع الاتفاق، سلمت حركة حماس 20 أسيراً إسرائيلياً حياً إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدد من الجثامين، وفي المقابل، أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لعدد من الأسرى الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة دولية تحت إشرافه.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68872 قتيلا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 68872 قتيلا، منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح البيان أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد وصول جثامين 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 3 شهداء جدد، وشهيد واحد انتشل من تحت الأنقاض.

كما أشار البيان إلى أن عدد الإصابات قد بلغ 170677 إصابة، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المتضررة.

وأضاف أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2023 قد وصل إلى 240 شخصًا، مع 607 إصابات أخرى و511 جثة انتشلت من تحت الأنقاض.

الوزارة أكدت على استمرار المعاناة في القطاع بسبب الحصار المستمر وصعوبة الوصول إلى المصابين وسط دمار هائل يطال البنية التحتية والمرافق الصحية.