نتنياهو يدلي بشهادته في محاكمته بالفساد

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشهادته في قضايا فساد وخيانة الأمانة، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد”، مشيرة إلى أن مظاهرات أهالي المحتجزين كانت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل إدلاء نتنياهو بشهادته.

وقالت المحكمة إن “نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة”.

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة “بيزك” عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن “الجميع متساوون أمام القانون”.

وبدأت محاكمة نتنياهو رسميا، في يوليو 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.