«نتنياهو» يرفض طلب الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الطلب الذي وجّهه له الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أجل وقف إطلاق النار في الساعات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان البيت الأبيض عن إجراء بايدن مكالمة هاتفية مع نتنياهو، أخبره فيها بأنه يتوقع من تل أبيب أن تخفض بشكل كبير من عدوانها على قطاع غزة انطلاقاً من اليوم الأربعاء.

كما أكد الموقع الأمريكي، وفقاً للمسؤول نفسه، أن إسرائيل لم “تضع أي حد زمني للعملية العسكرية”، ما يعني استمرار عدوانها على أبرياء وأطفال قطاع غزة.

في السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً عن مسؤولين، تأكيدهم على أن الحرب على غزة مازالت مستمرة، رغم ما وصفها بـ”الضغوط التي يمارسها بايدن”.

وقبل ساعات، أبلغ الرئيس الأمريكي، نتنياهو، بأنه يتوقع من تل أبيب تخفيف هجومها العسكري على قطاع غزة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، اليوم، وهي الرابعة خلال أسبوع، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن “الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يتوقع تهدئة كبيرة اليوم، في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري تقييما للوضع مع كبار قادة الجيش.