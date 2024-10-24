نتنياهو يزعم: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “العملية العسكرية التي يشنها جيشه على قطاع غزة تقترب من نهايتها”.

وقال نتنياهو: “نحن في بداية نهاية العملية في غزة، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده “كشفت عن مخطط أعدّه “حزب الله” لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ”.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “CNEWS” الفرنسية: “على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقا كان يتم إعدادها لغزو إسرائيل، كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر”، متابعا: “بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو”.

وكان أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانا بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة الليلة الماضية.

وقال البيان، إن “سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أكثر من 160 هدفا تابعا “لحزب الله”، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع بنية تحتية تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان”.

وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي “شن غارات على وسط القطاع لتطهير المنطقة من عناصر “حماس” وبنيتها التحتية، مؤكدا “القبض على أكثر من 200 عنصرا لحماس في غزة”.

هذا وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 42847 قتيلا و 100544 جريحاً.