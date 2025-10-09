نتنياهو يستعين بالذكاء الاصطناعي لمنح ترمب «نوبل للسلام»

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي ميدالية جائزة نوبل للسلام حول عنقه، مؤكداً في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام — إنه يستحقها!».

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» برعاية أميركية ووساطة من قطر ومصر وتركيا، والذي يشمل تبادل الرهائن، ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وفي نفس السياق، أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ بدور ترامب في التوسط للتوصل إلى الاتفاق، قائلاً إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، واصفاً الاتفاق بأنه «فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا».

كما أعلن وزير خارجية مالطا، إيان بورج، ترشيح ترامب للجائزة، مشيداً بدوره في مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وجهوده لإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن الجميع يطالب بمنحه الجائزة، مشيراً إلى أن حرمانه منها سيكون «إهانة كبيرة» لأميركا، خاصة بعد مساهماته المعلنة في إنهاء سبع حروب، وفق قوله.

ويجدر بالذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم الجمعة في أوسلو، وقد ترشح لهذه النسخة 338 شخصاً أو جهة، بينما يرى مراقبون أنه من غير المرجح أن يحصل ترامب على الجائزة هذا العام، رغم الدعوات والدعم الإعلامي والسياسي له.

والفائز سيحصل على ميدالية ذهبية من عيار 18 قيراطاً، دبلوم رسمي، وشيك بقيمة 1.2 مليون دولار.