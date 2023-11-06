«نتنياهو» يضع شروطاً لوقف الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة إلى حين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من 240.

وفي حديث للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية قال نتنياهو: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا.. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا.. سنستمر حتى نهزمهم”.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، الأحد، ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي وأصبح 347 جنديا.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: “لقد أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ37 ألفا.