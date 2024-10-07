«نتنياهو» يطلب تغيير اسم حرب غزة إلى «حرب القيامة»

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تغيير اسم الحرب الدائرة منذ عام في قطاع غزة إلى “حرب القيامة”

وذكر موقع Ynet، “أنه في الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت في ذكرى 7 أكتوبر، طلب “نتنياهو” تغيير اسم الحرب من “السيوف الحديدية” إلى “حرب القيامة”.

هذا وارتفع عدد القتلى جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 41909 فلسطينيا، وعدد المفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات، ممن لم تتمكن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ من الوصول إليهم، يقدر بحوالي 10 آلاف مفقود، وعدد الجرحى والمصابين بلغ 97303 وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023.

بالمقابل، قالت هيئة البث العبرية إن 728 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا وأصيب 4576 منذ بداية الحرب على غزة.