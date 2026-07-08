نتنياهو يطلب من ترامب وقف الصفقة.. لماذا تخشى إسرائيل حصول تركيا على «إف 35»؟

عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال بيع الولايات المتحدة مقاتلات “إف 35” الشبحية إلى تركيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إمكانية رفع القيود المفروضة على هذه الصفقة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن حصول تركيا على أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية “لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة”، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على أمن المنطقة.

وفي سياق الخلاف المتصاعد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف نتنياهو أنقرة بأنها “نظام موبوء بجماعة الإخوان، التي تكره الولايات المتحدة”، مضيفًا: “إنه ليس حليفًا مثاليًا للولايات المتحدة. إنه يهدد بتدمير بلادي، الدولة اليهودية الوحيدة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هذه ليست قوة للسلام والاستقرار. عندما تمنحهم هذه القوة ستشاهدون عدوانًا في أعقابها”.

وأكد نتنياهو أنه نقل موقفه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى عدم المضي في بيع مقاتلات “إف 35” لتركيا، معتبرًا أن هذه الخطوة “ستدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط”.

في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادًا لإعادة النظر في الحظر المفروض على بيع مقاتلات “إف 35” لأنقرة، والذي فرض خلال ولايته الأولى، واصفًا تركيا بأنها “حليف استثنائي” للولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شراء أنقرة منظومة صواريخ روسية، وهي الخطوة التي أدت سابقًا إلى استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة “إف-35”.

وجاء إعلان ترامب في إطار حديثه عن العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تحسنًا.

وتأتي تصريحات ترامب خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة “سي إن إن” وموقع “أكسيوس” بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يعتزم زيارة إسرائيل الأربعاء، في زيارة تهدف جزئيًا إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال بيع مقاتلات “إف 35” لتركيا.

ومن المتوقع أن يناقش هيغسيث خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل بصفته وزيرًا للدفاع ملفات أمنية عدة، بينها إيران، وأن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا على خلفية الحرب في غزة، إضافة إلى الخلافات حول النفوذ الإقليمي في سوريا.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” الأسبوع الماضي إن إسرائيل “أصبحت عبئًا لا تستطيع الإنسانية تحمله”، وهي تصريحات دفعت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إدانتها ووصفها بأنها “تحريض صريح على الإبادة الجماعية”، وفق تعبيره

هذا وتعد مقاتلات “إف 35” من أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في العالم، وكانت تركيا جزءًا من برنامج تطويرها قبل استبعادها من المشروع بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وتطالب أنقرة منذ سنوات بالعودة إلى البرنامج أو الحصول على طائرات متطورة بديلة، بينما تبدي إسرائيل حساسية كبيرة تجاه أي تغييرات في التفوق العسكري داخل الشرق الأوسط..

نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية ويحذر من تهديدها للمنطقة والعالم

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بامتلاك أسلحة كيميائية، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا إضافيًا للمنطقة والعالم إلى جانب ملفها النووي.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الأمريكية إن إيران “تمتلك بالتأكيد أسلحة كيميائية”، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا جديدًا، إضافة إلى المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي حملت اسم “زئير الأسد” استهدفت منشآت نووية إيرانية، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المرتبطة بالبرنامج النووي، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي والمصانع والمرافق المرتبطة بتصنيع الأسلحة النووية.

وأشار نتنياهو إلى أن العملية أدت، بحسب تصريحاته، إلى مقتل عدد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، معتبرًا أن ذلك تسبب في تأخير كبير للبرنامج النووي الإيراني، لكنه حذر من احتمال عودة طهران إلى محاولاتها مستقبلًا.

وشبه نتنياهو ذلك بإزالة ورم سرطاني قد يعود مجددًا، مؤكدًا أن التهديد الإيراني، وفق رؤيته، لا يزال قائمًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة كانت أيضًا معرضة للخطر بسبب إيران، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المشاركة في الحرب، مضيفًا أن امتلاك طهران صواريخ باليستية وأسلحة نووية كان سيشكل خطرًا على الأمريكيين.

كما وصف نتنياهو النظام الإيراني بأنه “قمعي”، وقال إن نسبة كبيرة من الشعب الإيراني تعارضه، متهمًا السلطات الإيرانية بقتل وإصابة متظاهرين خلال احتجاجات داخلية.

وتطرق نتنياهو إلى الوضع الاقتصادي في إيران، قائلًا إن الحرس الثوري الإيراني فقد جزءًا من مصادر تمويله، بينما يعاني الشعب الإيراني من أوضاع معيشية صعبة، متوقعًا أن تؤدي هذه الظروف إلى تغييرات داخلية مستقبلًا.