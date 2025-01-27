«نتنياهو» يعتزم زيارة واشنطن للقاء «ترامب» ويكشف حقيقة إصابته بـ«السرطان»

نقلت صجيفة “جيروزاليم بوست”، عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، “أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” يعتزم زيارة واشنطن في الفترة من 3 فبراير حتى 5 فبراير المقبل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مسؤولين إسرائيليين كبار ذكروا أن هذه الرحلة المقررة تعتمد على الوضع الصحي لـ”نتنياهو”.

وحسب المعلومات فإن “نتنياهو”، “سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستكون موضوعات النقاش الأساسية خلال الاجتماع هي لبنان وغزة”.

يذكر أن آخر زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن كانت في يوليو 2024، التقى خلالها الرئيس آنذاك جو بايدن، وألقى خطابا أمام الكونغرس في 24 يوليو.

وفي وقت سابق، نفى “نتنياهو” ما تم تداوله من معلومات عن إصابته بمرض سرطان “البروستاتا”، وقال: ” أنا أذهب إلى المستشفى طوال اليوم، لا أعاني من سرطان البنكرياس أو أي مرض عضال كما تم الإشارة إليه، إن ما يقال كذب”.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلن مستشفى إسرائيلي، “أن “نتنياهو” خضع لعملية جراحية ناجحة في “البروستاتا”، وبحسب ما أعلن مكتبه، “خضع “نتنياهو” للعملية بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، وقال المكتب: إن “نتنياهو” البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا حيث تم تشخيص “إصابته بعدوى في 15:35:24 ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا”.