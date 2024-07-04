نتنياهو يعقد اجتماعاً لمناقشة مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الخميس)، اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني لبحث مقترحات حركة «حماس» بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقله مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر أن نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار.

وكان مصدر خاص قد كشف، في وقت لاحق اليوم، عن أن حركة «حماس» قدمت تعديلاتها على الورقة الإسرائيلية الأخيرة «بما لا يمس القضايا الجوهرية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «الميادين» اللبنانية أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن «حماس» أبقت على مواقفها من تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم. وكذلك، أصرت الحركة، وفق المصدر، على «ضرورة الانسحاب من محور فيلادلفيا (يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 متر)، ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة». وأشار المصدر إلى أن «حماس» أصرت على موقفها من رفض وضع «فيتو»، على إطلاق سراح ذوي الأحكام المؤبدة. كما لفت إلى أن الحركة «أبدت مرونة في معالجة البندين 8 و14، بما يضمن استمرار المفاوضات حتى التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة».

وأعلنت حركة «حماس»، أمس (الأربعاء)، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر، بشأن الأفكار التي تتداولها الحركة معهم، بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حداً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.