نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد أية خطط لنقل قوات أمريكية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه “ما من سبب يدعو” لذلك.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب: “لن يكون لدينا قوات عسكرية على الأرض في غزة، لا توجد أية أسباب تتطلب ذلك.”

في السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على تغيير الاسم الرسمي للحرب الأخيرة على قطاع غزة إلى “حرب النهضة”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة: “اليوم أقدم للحكومة اقتراحًا للموافقة على تسمية الحرب باسم رسمي ودائم.. حرب النهضة”.

وأضاف نتنياهو: “بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا. نهضنا من الكارثة المروعة في السابع من أكتوبر. هذه هي حرب نهوض شعبنا، كامتداد مباشر لحرب الاستقلال”.

وأوضح: “نهضنا بقوة على أقدامنا.. وأزلنا التهديد الوجودي للمحور الإيراني من بيننا”.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته الترشح مجدداً لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر 2026.

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، أكد نتنياهو رده على سؤال بشأن ترشحه: “نعم”.

وأفاد تقرير لهيئة “كان” الإسرائيلية بأن نتنياهو يخطط لتقديم موعد الانتخابات إلى يونيو 2026، أي قبل الموعد القانوني المقرر في 3 نوفمبر، في خطوة تسعى لتعزيز موقفه السياسي.

ويأمل نتنياهو في توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع السعودية وإندونيسيا قبل الانتخابات، لتعزيز فرصه الانتخابية، مع توقعات معقولة بالاتفاق مع السعودية وفرص منخفضة مع إندونيسيا. لكنه قد يكتفي باتفاق سلام واحد لتحقيق الزخم المطلوب.

يُذكر أن نتنياهو، زعيم حزب الليكود، هو الأطول خدمة كرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاماً على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء نتنياهو السياسي والعسكري، خصوصاً في ملف الحرب في قطاع غزة.