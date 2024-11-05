«نتنياهو» يعلن رسمياً إقالة وزير الدفاع «يوآف غالانت»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء رسميا، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو، أن “الثقة بيني وبين غالانت تصدّعت بعد تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه “عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدلا عن غالانت”.

פרסום ראשון: נתניהו פיטר את שר הביטחון יואב גלנט, ישראל כץ יחליף אותו@amit_segal — החדשות – N12 (@N12News) November 5, 2024

أزمة أمنية جديدة تهز عرش “نتنياهو”

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن “الشرطة والشاباك في تل أبيب يحققان في قضية أمنية جديدة خاصة بمحاولة تزوير برتوكولات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ بداية الحرب على قطاع غزة”.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن “الشاباك ووحدة “لاهاف 433″ الشرطية يجريان تحقيقا جنائيا منذ عدة أشهر يتعلق بأحداث خطيرة منذ بداية الحرب”.

وأوضحت أن “القضية بدأ تداولها في شهر يوليو الماضي بعدما قدم المستشار العسكري السابق لنتنياهو، ادعاءات المستشارة القضائية للحكومة، فيما يتهمه السكرتير العسكري السابق بأنه يغير بعض نصوص بروتوكولات جلسات أمنية حساسة”.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه “تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية، ومن المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو”.

ولفتت إلى “وجود حالة من القلق داخل الجيش الإسرائيلي تتعلق بإجراء محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء أو كابينيت الحرب وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم نتنياهو نفسه”.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية “سرية للغاية”.