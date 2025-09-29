نتنياهو يقدم اعتذاراً رسمياً لدولة قطر بشأن انتهاك سيادتها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدم اعتذارًا رسميًا لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في 9 سبتمبر الجاري.

وفي محادثة هاتفية بين الجانبين، عبر نتنياهو عن أسفه الشديد للمس بسيادة قطر، وأعرب عن تعازيه لمقتل أحد ضباط الأمن القطري في الهجوم.

وقال نتنياهو، وفقًا للمصادر الإعلامية، إنه يشعر بالأسف العميق بشأن الحادث، الذي أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصال جاء في وقت حساس حيث كان نتنياهو في زيارة للبيت الأبيض، حيث كان يعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، كانت بعثة قطرية رفيعة المستوى قد وصلت إلى واشنطن للتفاوض حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مما يعكس تصاعد التفاعلات السياسية بين الأطراف المعنية.

من جانبها، لم ترد الحكومة القطرية على الفور على الاعتذار، لكن المحادثة بين رئيسي الوزراء تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي حول التوترات في المنطقة.