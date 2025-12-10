نتنياهو يقف في «طابور الخبز» بإيران!

انتشرت صورة لرجل يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل لافت داخل إيران، وواصلت الصورة إثارة موجة واسعة من التعليقات بعد ظهور الرجل واقفًا في طابور أمام أحد المخابز بحي إكباتان في طهران.

وجذب المشهد اهتمام المستخدمين على المنصات الإيرانية وحرّك موجة من السخرية بعد تداول الصورة على نطاق واسع باعتبارها إحدى أكثر الصور انتشارًا خلال الأيام الأخيرة، وظهرت ملامح الشبه واضحة بين الرجل ونتنياهو وهو يقف وسط المواطنين بملابس عادية منتظرًا دوره لشراء الخبز.

وتعامل المتفاعلون مع الصورة بوصفها مفارقة لافتة وعلّق كثيرون على المشهد باعتباره غير مألوف، وواصل آخرون مشاركة الصورة بوتيرة متصاعدة ما أسهم في تعزيز انتشارها داخل إيران وخارجها.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الصورة التقطت داخل مخبز في حي إكباتان، وأن الشبه الكبير بين الرجل ونتنياهو كان العنصر الأبرز وراء تفاعل المستخدمين وارتفاع مستوى انتشار الصورة على الشبكات الاجتماعية.