نتنياهو يكشف شروط وقف الحرب على غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده على إمكانية إنهاء الحرب على قطاع غزة فوراً وفق الشروط التي وضعتها تل أبيب، مضيفاً لأول مرة شرط نزع سلاح القطاع.

وتشمل الشروط التي طرحها نتنياهو:

إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات.

نزع سلاح حركة حماس.

نزع سلاح قطاع غزة بالكامل.

السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديداً لإسرائيل.

وفي تصريحاته، أكد نتنياهو أنه تحدث مطولاً مع والدي المختطفين غي جلبوع دلال وألون أوهل، معززاً موقفهما في ظل الفيديو الذي نشرته حماس.

وشدد نتنياهو على أن الفيديو الدعائي الذي وصفه بـ”الشرير” لن يثني إسرائيل عن تحقيق أهداف الحرب.

وكانت نشرت “كتائب القسام” فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين، مؤكدة وجود 8 أسرى أحياء في مدينة غزة شمال القطاع.

وفي الفيديو، أعرب الأسير الإسرائيلي غاي دلال عن خوفه من الهجوم المتوقع للجيش الإسرائيلي على غزة، داعياً المواطنين الإسرائيليين إلى التظاهر وافتعال الفوضى لإنقاذ الأسرى وإنهاء الحرب.