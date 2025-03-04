«نتنياهو» يمنح سكان غزة حرية المغادرة ويتوعّد إذا لم يتم إخراج الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهجير سكان غزة شجاعة ومبتكرة”.

وقال نتنياهو في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، “إنه يدعم تلك الخطة بالكامل”، مؤكداً أن “عشرات الآلاف من سكان القطاع الأثرياء تمكنوا من دفع رشى للخروج من غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لقد حان الوقت لمنحهم حرية المغادرة، لقد حان الوقت لمنحهم حرية الاختيار”، متوعداً حركة “حماس”، “بعواقب لا يمكن أن تتصورها إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة”.

في سياق متصل، أفادت “رويترز”، بأن “خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقامة “ريفييرا الشرق الأوسط”، تهدف لتهميش حركة “حماس” على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية”.

هذا “ومن المقرر تقديم الرؤية في قمة جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها “حماس” في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب”.