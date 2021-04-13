نتنياهو يوافق على إمداد الأردن بكمية مياه إضافية

رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو وافق على طلب الأردن الحصول على كمية إضافية من إمدادات المياه التي تزودها الكيان الصهيوني سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.

ولفتت وسائل إعلام صهيونية إلى أنه تم تقديم الطلب الأردني لإسرائيل قبل عدة أسابيع من خلال لجنة المياه الإسرائيلية الأردنية المشتركة التي تم تشكيلها بعد اتفاق السلام 1994 بين البلدين.

وقال موقع “والا” الإخباري إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شجعت إسرائيل على توفير المياه للمملكة الهاشمية.

وفي سياق متصل، أصبحت العلاقات بين تل أبيب وعمان فاترة بعد زيارة نتنياهو المخطط لها إلى الإمارات العربية المتحدة في أول رحلة رسمية لرئيس وزراء صهيوني، والتي ألغيت الشهر الماضي بسبب صعوبات تنسيق الرحلة إلى الإمارات عبر المجال الجوي الأردني. وفقا لروسيا اليوم.

وقبل ذلك بوقت قصير، ألغى ولي العهد الأردني الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات مع الكيان الصهيوني حول الترتيبات الأمنية.