نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على غزة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ “غارات عنيفة” على قطاع غزة، وذلك في أعقاب مشاورات أمنية مع مسؤولين في حكومته.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الغارات جاءت على ضوء التطورات الأخيرة، حيث اتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، أعلنت حماس عن تأجيل تسليم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين بسبب ما وصفتها بـ”خروقات” إسرائيلية، محذرة من أن أي تصعيد سيؤثر على عمليات البحث والحفر في القطاع.

كما كشفت إسرائيل عن نيتها توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في غزة، بينما استمر التصعيد العسكري بين الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أميركية ومصرية في أكتوبر الماضي.