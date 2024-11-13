«نتنياهو» يوجّه رسالة إلى الشعب الإيراني

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “بيانا مصورا باللغة الإنجليزية إلى الشعب الإيراني”.

وقال نتنياهو: “إن الهجوم الإيراني الثالث والمتوقع على إسرائيل، “سيشل ببساطة اقتصاد إيران”، مضيفا: “سيحرمكم ذلك من مليارات الدولارات الأخرى”، زاعما ​​أن “هجوم الصواريخ الباليستية على إسرائيل في أكتوبرالماضي، كلّف طهران 2.3 مليار دولار”.

وأضاف أن “هجوم إيران الذي وقع في أكتوبر الماضي، “ألحق أضرارا هامشية بإسرائيل، لكن ما الضرر الذي ألحقه بكم؟ لقد كان من الممكن أن يضيف هذا المبلغ مليارات الدولارات إلى ميزانية النقل الخاصة بكم، وكان من الممكن أن يضيف مليارات الدولارات إلى ميزانية التعليم الخاصة بكم”.

وزعم نتنياهو أن “حياة الإيرانيين ستتغير إذا أنفق نظام الحكم في طهران الأموال على التعليم والبنية الأساسية والرعاية الصحية بدلاً من الحروب مع إسرائيل”، وأشار إلى أنه “كلما ضعف النظام الإيراني تزداد إسرائيل قوة، ولم ير العالم سوى جزءا ضئيلا من قوتنا”.

رئيس الأركان الإيراني: نواجه العدو باستخدام الأسلحة المحلية

صرح رئيس الأركان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، بأن “طهران “لن تتسرع ولن نتردد” في توجيه الرد على الكيان الصهيوني”.

ونقلت وكالة إرنا، عن حبيب الله سياري أن “القوات المسلحة الإيرانية تقف أمام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام أفضل أنواع الأجهزة والأعتدة المصنعة محليا”، قائلا: “إننا نقول للعدو بأن تجريب المجرب خطأ”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت “ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.



پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 12, 2024