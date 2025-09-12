نتنياهو يوقّع خطة توسيع المستوطنات بالضفة.. الأردن: إسرائيل مارقة وتهدد أمن المنطقة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن إسرائيل “ترى نفسها فوق القانون الدولي وتستخدم سياسة البطش لفرض عقيدة عنصرية”، مؤكداً أن حكومتها “مارقة ومتطرفة وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

ودعا الصفدي إلى تحرك دولي عاجل للجم الغطرسة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت خلال أقل من عامين أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى أكثر من 164 ألف جريح، وقتلت نحو 540 من العاملين في الإغاثة الإنسانية و270 صحفياً، مستخدمة التجويع كأداة حرب أدت إلى مجاعة ومقتل المئات.

وأشار الوزير الأردني إلى أن “القتل أصبح مادة ترويجية لجنود الاحتلال، وأصبح قتل أكثر من مئة فلسطيني يومياً حدثاً عادياً”، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم جميع وسائل التصعيد لتعميق الصراع، واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني الموت جوعاً أو قتلاً أو التهجير.

وتطرق الصفدي إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وحماية إرهاب المستوطنين الذين ينفذون بمعدل أربع هجمات يومياً على الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تضرب استقرار لبنان وتحتل أراضٍ سورية، وتسعى لإغراق سوريا في الفوضى والصراع.

كما أدان الوزير الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً إياه بأنه “هجوم جبان وتجسيد فج للغدر بدولة تعمل بلا انقطاع على تحقيق السلام للجميع”.

وأضاف: “أمننا وأمن قطر واحد.. إسرائيل ومتطرفوها يسوقون مزاعم لتبرير غدرهم بقطر، بعد كل ما بذلته من جهود لإنجاز اتفاق تبادل وإنهاء الحرب”.

وأكد الصفدي أن “مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلاً إسرائيلياً إيجابياً منذ عام 2002″، مشدداً على أن السلام العادل وحل الدولتين هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن، لكنه أقر بأن “لا شريك إسرائيلي الآن للعمل على تحقيقه”.

نتنياهو يوافق على خطة “إي-1” لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية ويؤكد عدم إقامة دولة فلسطينية

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على قرار يوافق من خلاله على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس، والمعروفة باسم “إي-1”.

وتعتبر هذه الخطة، وفق مراقبين، خطوة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ما يمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: “حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم”، مضيفاً: “أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

وتسببت خطة “إي-1” بجدل دولي واسع، إذ تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات حدود ونطاق جغرافي محدد، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2025 عن مقتل نحو 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 164 ألف آخرين.

وكانت السلطات الفلسطينية أكدت مراراً أن القدس ومقدساتها “خط أحمر”، وأن كل أشكال الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعية وتعتبر عقبة أمام السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.